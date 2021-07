Një foshnjë e lindur me tre kokë në Indi thuhet është bërë objek pelegrinazhi që kur u njoftua lindja e saj në Uttar Pradesh më 12 Korrik. Nëna me emrin Ragini ka kaluar një shtatzëni normale dhe të shëndetshme dhe lindja e fëmijës me tre koka e ka tronditur.

Fotografitë tregojnë njerëzit që rregullojnë foshnjën e porsalindur në mënyrë që ajo të mund të qëndrojë mbi batanije pa kokat shtesë që shkaktojnë shqetësime sipas Daily Star.

Dy kokat shtesë janë të lidhura drejtpërdrejt në pjesën e prapme të kokës së saj normale dhe madje kanë flokë. Si nëna ashtu edhe fëmija raportohet janë në gjendje të mirë dhe janë kthyer në shtëpi.

Familjarët shprehen se janë të lodhur nga vizitat e shumta që njerëzit i kanë bërë nga dëshira për të parë fëmijën e porsalindur.

Njerëzit e quajnë atë një “mishërim i Zotit” dhe janë duke udhëtuar me milje për të arritur në shtëpi në mënyrë që të mund të bekojnë foshnjën.