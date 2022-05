Pas 8 sezonesh të diktuara nga 18 trofe dhe 343 gola në 374 paraqitje, Robert Lewandowski i thotë lamtumirë Bayern Mynih. Sipas raportimeve nga Bild, në fakt, sulmuesi polak i ka komunikuar tashmë klubit bavarez se nuk do të rinovojë kontratën e tij që skadon në vitin 2023 dhe se në moshën 34-vjeçare do të dëshironte të niste një tjetër aventurë diku tjetër. Një aventurë që Lewa do të dëshironte të ishte në Spanjë, te Barcelona, aq sa sipas Sport, e ka bërë polakun të bëjë presion që Bayern ta shesë këtë verë.

Vullneti i lojtarit është i qartë, ai i Barcelonës po ashtu, por Bayern Mynih nuk ka ndërmend ta shesë dhe për këtë arsye është i gatshëm ta mbajë edhe një vit dhe më pas ta humbte me parametër zero dhe, për më tepër, në asnjë rast nuk do të synonte për ta shitur për një shifër inferiore se 35 milionë euro. Aq më tepër pasi u shua mundësia e nënshkrimit me Erling Haaland, i cili do të bëhet lojtari i ri i Manchester City. Pikërisht Haaland ka luajtur një rol themelor në zgjedhjen e Lewandowskit, i cili nuk e ka vlerësonte aspak përpjekjen e klubit bavarez për të nënshkruar me sulmuesin norvegjez.

Lewandowski nga njëra anë, Bayern nga ana tjetër, premton të jetë një verë e nxehtë: “Nuk ka asgjë për të thënë, në asnjë drejtim, vullneti im është gjithmonë i njëjtë, unë me të vërtetë dua ta mbaj dhe t’i rinovoj kontratën”, tha së fundmi Nagelsmann për sulmuesin polak.