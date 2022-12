Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka deklaruar se NATO është një “kërcënim serioz” për Rusinë dhe se mbështetja e Perëndimit për Ukrainën rrezikon një “përplasje të drejtpërdrejtë midis fuqive bërthamore me pasoja katastrofike”, sipas mediave të huaja.

Lavrov shtoi se i vinte keq që SHBA-ja kishte refuzuar bisedimet me Moskën për “stabilitetin strategjik” në lidhje me armët bërthamore dhe tha se pa negociata të drejtpërdrejta midis dy fuqive më të mëdha bërthamore në botë, rreziku për sigurinë globale vetëm do të rritej.