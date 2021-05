Situata e Interit është e ndërlikuar financiarisht, kjo dihet mirë. Ashtu nga ana tjetër nuk është idilike edhe ajo e shumë klubeve të tjerë. Ndosha për zikaltrit thjesht bën më shumë zhurmë sepse ndërsa rivalët janë ende të zënë duke u përpjekur të arrijnë objektivat e tyre minimale përkatëse për sezonin, Inter tashmë e ka arritur titullin shumë më parë. Suning duhet të ulë kostot, thuhet të paktën 15 përqind: Steven Zhang foli dje me ekipin, tani presidenti po pret një përgjigje. Një jo kolektive për shkurtimin e dy muajve që do të nisë negociatat individuale. Do të ketë rëndësi, edhe nëse përjashtohet nga diskutimi i djeshëm, mendimi i Antonio Contes. Në të vërtetë, pozicioni i trajnerit do të jetë vendimtar, dhe për këtë arsye duhet pritur samitin midis pronarëve dhe trajnerit që parashikohet pas Juventusit. Në të gjithë këtë rrëmujë, një zë kundër grupit është dëgjuar nga Lautaro i cili, i intervistuar nga Libero, u shpreh në një mënyrë jashtëzakonisht pajtuese: “Momenti që po jetojmë është i qartë për mua – deklaroi argjentinasi – ne do të flasim me klubin dhe do të gjejmë një zgjidhje. Të gjithë duhet ta kuptojmë së bashku. Të zemëruar? Aspak. Në të vërtetë ne jemi shumë të qetë, jemi të përqendruar në fushë”.

Një intervistë qetësuese për tifozët zikaltër gjithashtu për çështjen e kontratës: “Ne jemi duke punuar me pronarët, menaxheri im flet me drejtuesit. Marrëveshja e rinovimit do të gjendet. Unë jam i qetë, jetoj ditë pas dite. Dhe pastaj jam gjithashtu shumë i lumtur që jam këtu, për të qenë pjesë e këtij projekti “. Me Conte ose pa Conte: “Ne shpresojmë që ai të qëndrojë, në këto dy vjet të gjithë kemi bërë përparime të mëdha. Më pëlqen, por edhe nëse ai largohet, unë jam një lojtar i Interit dhe do të vazhdoj të punoj për Interin.”