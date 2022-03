Edhe pse albumi i tij më i ri “=” (barabartë) nuk ka shumë që është publikuar, Ed Sheeran nuk ka ndërmend të ndalet.

Këngëtari i “Bad Habits” zbuloi se ai tashmë ka plane për një projekt të ri dhe fansat mund të presin që ta dëgjojnë atë javën e ardhshme.

“Epo, ky nuk do të jetë projekti i radhës që do të publikoj. Pas 10 ditësh do të dalë diçka”, tha ylli i muzikës.

Megjithëse këngëtari nuk dha detaje të mëtejshme mbi projektin misterioz, ai tha se nuk pret që ai të jetë një hit në Zelandën e Re.

“Do të jetë më shumë një hit i madh diku tjetër. Kur ta dëgjoni do ta kuptoni”, tha Ed Sheeran.

Katër herë fituesi i “Grammy” publikoi albumin në tetor, ku përfshiheshin këngë si “Bad Habits”, “Shivers” dhe “Overpass Graffiti”. Ky ishte albumi i tij i katërt që titullohej sipas simboleve, pas ‘+’ në 2011, ‘x’ në 2014 dhe ‘÷’ në 2017. Ed Sheeran shpjegoi gjithashtu se pavarësisht përdorimit të simboleve, ai në fakt nuk është një adhurues i matematikës.

Përveç projektit misterioz që do të përfundojë javën e ardhshme – ai tha se dëshiron të bëjë 10 albume me simbole, por pesë prej tyre nuk do të jenë të lidhura me matematikën.