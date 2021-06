Sergio Ramos është në bisedime me Milan. Lajmi i bujshëm vjen direkt nga Spanja disa orë pas lamtumirës zyrtare të mbrojtësit spanjoll nga Real Madrid pas 16 vitesh. Sipas El Chiringuito, Ramos tashmë ka folur me drejtuesit e kuqezinjve me një kërkesë prej 15 milion euro neto në sezon, plus 20 milion në nënshkrim. Një çështje e ndërlikuar përfundimisht pavarësisht marrëdhënies së shkëlqyer me Paolo Maldinin.

Pas 671 paraqitjeve me Merengues, Sergio Ramos – mes lotësh – është gati për një aventurë të re. Paris Saint-Germain dhe klubet e pasura të Premier League janë kandidatët kryesorë, por pas zemrave kuqezi në postimin e gruas së tij Pilar Rubio, ka menduar “El Chiringuito” për të rihapur fantazinë mbi tratativën e pamundur, me shifra që duken përtej mundësive të klubit kuqezi.