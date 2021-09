Pas 2 ditësh të bisedimeve intensive mes përfaqësuesve të Kosovës dhe Serbisë është arritur një marrëveshje për reciprocitetin e targave. Lajmi është dhënë nga përfaqësuesi i Bashkimit Europian, Miroslav Lajçak i cili ka publikuar edhe dokumentin ku provohet diçka e tillë.

Kjo marrëveshje vjen në një moment kur mes dy shteteve ka pasur tensione të shumta aq sa u arrit që të vendosnin forcat speciale ushtarake në kufitin e tyre. Në marrëveshjen e arritur njoftohet se në datën 2 tetor do të largohen barrikadat dhe policia ndërsa në datën 4 tetor do të fillojë reciprociteti i targave të përkohshme me etiketa ngjitëse.

Më 21 tetor do të nisë punën një ekip i përbërë nga zyrtarë të Bashkimit Evropian, Prishtinës dhe Beogradit për të gjetur një zgjidhje të përhershme. Brenda gjashtë muajve, prej nisjes së takimit të parë, i ashtuquajtur Grup Punues, do të prezantojë gjetjet për një zgjidhje të përhershme në formatin e dialogut të nivelit të lartë.