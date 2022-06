Lady Gaga është gati të luajë një rol të ri ikonik! Këngëtarja dhe aktorja janë në bisedime të hershme për t’iu bashkuar kastit të filmit të ardhshëm “Joker: Folie à deux” me regji të Todd Phillips, i cili tashmë po kthehet në një muzikal.

Phillips zbuloi së fundmi titullin për vazhdimin, duke postuar një imazh të skenarit pranë një fotoje të Joaquin Phoenix duke lexuar se cila do të jetë historia e re për filmin e shumëpritur.

Është zbuluar se Gaga do të luante Harley Quinn, të luajtur më parë nga Margot Robbie në “Suicide Squad” (2016), Birds of Prey (2020) dhe The Suicide Squad (2021) dhe nga Kaley Cuoco në versionin e animuar të HBO.

Nuk është zbuluar shumë për vazhdimin, megjithatë fansat tashmë po spekulojnë për pjesën tjetër të personazheve nga universi i DC që do të zbulohen, pasi pritet të shihet një portret i ri i Batman në ekranin e madh.

Titulli për vazhdimin do të thotë “çmenduri e përbashkët” në frëngjisht, një frazë e përdorur për të përshkruar një iluzion të përbashkët midis një grupi njerëzish, i cili ngriti pyetjen se me kë do ta ndahet çmenduria. Por tani që e dimë se Harley Quinn do të jetë një pjesë e rëndësishme e filmit të ardhshëm, duket se dyshja do të sjellë më shumë kaos në Gotham City.

“Joker: Folie à deux” pritet të jetë një sukses total në arkë, pas ndikimit botëror të filmit të parë, duke arritur mbi 1 miliard dollarë, 12 nominime për Oscar, dy fitore dhe shumë momente të kulturës pop për publikun.