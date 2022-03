E bujshme në javën e 29-të të La Liga-s, Barcelona dominoi El Clasico-n dhe mposhti Real Madrid-in 4-0. Në Bernabeu vendos dopieta e Aubameyang (29 ‘dhe 53′) dhe golat e Araujo (38′) si dhe Ferran Torres (47’). Megjithatë, Los Blancos e Ancelott-it mbeten +9 në vendin e dytë, duke qenë se Sevilla nuk shkopi përtej 0-0 me Real Sociedad, ndërsa katalanasit janë të tretët së bashku me Atletico, por me një ndeshje ende për t’u rikuperuar. Vetëm 0-0 për Betis me Celta Vigo.