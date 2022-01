KUSH ISHTE GAZETARI DHE REGJISORI I MIRENJOHUR I RTSH-SË, ILIR BUÇPAPAJ, QË U NDA DJE NGA JETA, NË NEW YORK

Ilir Buçpapaj ka lindur në qytetin Bajram Curri më 1952. Pas mbarimit të shkollës 8 vjeçare në qytetin e lindjes, Iliri përfundoi me rezultate të larta shkollën e mesme të përgjithshme në vitet 1968-1972, po në qytetin Bajram Curri.

Në këto vite Iliri, permes shumë telereportazheve dhe dokumentareve pasqyroj me mjeshtri jetën e mergates tonë në Europë dhe Amerikë.

Ai ka realizuar më shumë se 750 dokumentarë televizivë me temë historike kushtuar periudhave kulmore dhe figurave të ndritura të historisë sonë, si dhe 300 telereportazhe.

Ilir Buçpapaj, gjatë punës së tij të pandërprerë për 37 vjet me radhë, trajtoi me sukses kronikën, lajmin, telereportazhin, portretin dhe gjerësisht dokumentarin televiziv.

Nga krijimtaria e tij dokumentaristike shquhet veçanërisht cikli “E duam Shqipërinë”, si dhe dokumentarët: “ Naim Shqiperia” per poetin tonë kombëtar Naim Frasheri, “Kosova Zogu që lindi nga hiri vet”, “Kurbini”, “O i madherueshmi shenjti Shna Ndue”, “Tevolli”,”Ali Pasha i Kalave”, “Simfonite e Valbones”, “Në rrjedhat e historise së Dardanise”,“Kultura e Komanit”,”Berati”,”Lezha” “Lidhja shqiptare e Prizerenit”, “Lidhja besa -besë e Pejes”,”Kuvendi i Junikut”, “Vendi i Kuvendeve të medha”,”Verrat e Llukes”,”Memorandumi i Greces”,”Kuvendi i shpalljes së Pavarsise”, dokumenatrë kushtuar figurave historike si “Isa Boletini’, “Bajram Curri”, “Zylyftar Veleshnja”, “Konferenca e Bujanit” etj.

Ato janë trasmetuar në TVSH por edhe shfaqur në Qendren Nderkombëtare të Kulturës, Tiranë duke u ndjekur me aq interes nga qytetaret dhe te rinjte e Tiranes.

Gjatë Luftës së Kosvës 1998-1999, Ilir Buçpapaj ka raportuar direkt nga fronti i luftës duke transmetuar dhjetra kronika lufte nga fronti në Tropoje, Has, Kukës dhe ku zhvilloheshin luftime në zonat kufitare. Epiqendra u bë në Padesh, Prrue të Thanës, Lug i Zi, Dobrunë, Pogaj ,Papaj ku ishin perqendruar dhe njesitë më të medha të UÇK-së.

Gjatë viteve 1998-1999, Ilir Bucpapaj si një gazetar i nivelit të lartë, përveç televizionit shqiptar, ka punuar me televizionet më prestigjoze të botes si CNN, BBC, ZDF (gjermani), RAI (itali), televizionin shtetëror grek, slloven, të vendeve arabe etj.

Në realizmin e këtyre dokumentarëve me temë historike Ilir Buçpapaj ka bashkepunuar me kolegët e tij të RTSH-së, por edhe me historianë të shquar si Myzafer Korkurti, Gazmend Shpuza, Neritan Ceka, Maringlen Verli, Beqir Meta, Pellumb Xhufi, Fehmi Rexhepi, Jusuf Bajraktari, Frasher Dema etj.