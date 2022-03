Kryeministri Rama zhvilloi një takim me importuesit dhe tregtuesit e mallrave ushqimorë me shumicë dhe pakicë në treg ku ka theksuar se jemi në një situatë të pazakontë e ndaj ndërhyrja në treg është e nevojshme. Rama i tha furnizuesve të harrojnë fitimin dhe përdorim dhe vendosin kapacitetet e tyre në përballimin e kësaj sfide që duhet të mposhtim së bashku. Gjatë takimit me furnizuesit e ushqimeve, kreu i qeverisë tha se vendi ndodhet në një situatë të vështirë duke paralajmëruar konfiskim të mallit nëse abuzohet.

“Për të mos pasur hedhje faji, do krijojmë bord të përbashkët për çmimet e produkteve të shportës. Askush nuk do të tolerohet të vendosë çmime të ndryshme dhe kush e bën këtë, do ia konfiskojmë komplet, jo me arbitraritet, por me ligj dhe zakon. I gjithë prodhimi do të konfiskohet nëse dikush do të lozë me çmimet. Të gjithë i duan çmimet më të ulëta por nuk i vendosim ne çmimet sipas dëshirës. Duam të ulim çmimet, por nuk e bëjmë dot. Do hyjmë aty që të bëjmë transparencën e çmimit”, tha Rama.