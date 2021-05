Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka sqaruar se nesër në Bruksel nuk ka për të diskutuar për dialogun me Serbinë.

Edhe pse Kurti si kryeministër i Kosovës do të jetë në të njëjtën tryezë me Aleksandër Vuçiç, President të Serbisë, ai thotë se është darkë tradicionale.

Në fakt në takim do të jenë liderët e Ballkanit Perëndimor që do të diskutojnë me ata të Bashkimit Europian.

“Darka në Bruksel nuk është dialog me Serbinë por është darkë tradicionale”,- tha Kurti.