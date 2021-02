“Conte dhe Agnelli? Një konflikt i vjetër që doli jashtë. Nuk ishte e bukur, por mund të ndodhë. Pa publik, gjëja është edhe më e dukshme”. Ky është pozicioni i Massimo Moratti, ish-presidenti i Inter, në lidhje me grindjen mes Antonio Conte dhe Andrea Agnelli, që ndezi javën e futbollit italian: “Personalisht, unë kurrë nuk kam dërguar ‘në të s’ëmës’ një trajner të Juventusit”, shtoi ish-pronari i zikaltërve, që pavarësisht se Suning po konsideron shitjen e klubit dhe po kërkon ortakë të rinj, përsëriti: “Unë nuk jam gati të kthehem. Nëse do të më pyesnin, nuk do t’i shqetësoja kinezët “.

“Jo, nuk besoj kështu. Nuk jam gati – shtoi Moratti, i cili, megjithatë, gjatë intervistës me Radio Kiss Kiss nuk e përjashtoi plotësisht mundësinë e marrjes së një klubi tjetër italian – Të blej Napolin? Gjithmonë ka qenë në simpatinë time. Ka pasur antagonizëm me kalimin e kohës, por unë nuk e lejoj veten të ndërhyj në një situatë të tillë”. Duke folur për Napolin, Moratti gjithashtu komentoi mbi situatën e Gattusos, pankina e të cilit duket gjithnjë e më në dyshim: “Unë nuk e di marrëdhënien mes tij dhe De Laurentiis. Por unë kam simpati për Rinon. E gjitha varet nga marrëdhëniet, pastaj, mes trajnerit dhe ekipit. Për një president – shtoi ai – vlerësimi i një shkarkimi është i vështirë nga çdo pikëpamje, njerëzore dhe profesionale. Deri disa ditë më parë flitet për projekte, pastaj ndryshon vizioni”.