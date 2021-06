Në ditën e katërt të fazës së grupeve të Copa America, Brazili mundi Kolumbinë 2-1 me përmbysje dhe siguroi kryesimin e grupit B. Cafeteros në epërsi në minutën e 10′ falë goditjes nga Luis Diaz, por Firmino barazoi në të 78′: mendoi Casemiro në minutën e 100′, për t’i dhënë fitoren e tretë në tre ndeshje Selecaos. Nga ana tjetër, Peru,nën dy gola, barazoi 2-2 falë golit të parë në ekipin kombëtar të Gianluca Lapadulas.

BRAZIL-KOLUMBI 2-1

Duhej një rikuperim i madh dhe dy goditje me kokë që Brazili të mundte Kolumbinë 2-1 dhe të siguronte vendin e parë të grupit B. Në Rio de Janeiro, skuadra e Tites ishte në fakt në gjendje t’i përgjigjej epërsisë fillestare të Cafeteros dhe të fitojnë ndeshjen e tretë në po aq takime. Ndeshja bëhet e vështirë menjëherë: në të 10’, Cuadrado krosoi nga e djathta dhe Luis Diaz, me një robjeshatë të shkëlqyer, shtangu Weverton dhe zhbllokoi formacionin e Ruedas. Në pjesën e parë, kampionët në fuqi përpiqen të përgjigjen ndaj disavantazhit: vetëm Richarlison provoi me një të djathtë të devijuar që përfundoi në kënd. Formacioni i Tites u ndez në pjesën e dytë: Neymar shkoi afër barazimit me një të djathtë në hyrje të zonës, në fund të një sllallomi klasik për të. Sulmuesi i PSG goditi shtyllën me portën bosh pasi shkëmbeu me Firmino dhe kaloi Ospinan. Sidoqoftë, barazimi arriti në minutën e 78: një krosim nga e majta e Renan Lodit dhe një goditje me kokë nga sulmuesi i Liverpool, me portierin e Napolit që nuk përjashtohet nga faji. Ndeshja u vendos në minutën e 100′, në aksionin e fundit: goditje këndi e Neymar dhe Casemiro me kokë vulosi ndeshjen. Me këtë sukses, Brazili u ngjit në 9 pikë dhe siguroi kreun e grupit me një ndeshje ende për ta luajtur (do të sfidojnë Ekuadorin në ditën e fundit). Humbja e dytë radhazi, megjithatë, për Kolumbinë, që mbetet në kuotën 4 por fluturon në çerekfinale falë barazimit mes Ekuadorit dhe Perusë.

EKUADOR-PERU’ 2-2

Në Goiânia është mbrëmja e Gianluca Lapadulas: sulmuesi i Beneventos shpëtoi Perunë nga humnera, ndërsa me 2-2 ndaj Ekuadorit ata ruajnë një avantazh prej dy pikësh me vendin e fundit një ditë nga fundi i fazës së grupeve. Loja filloi keq për ekipin e Garecas: në të 23′, në fakt, arriti autogoli i pafat nga Tapia, i cili në një përpjekje për të paraprirë Campanan në krosimin e Estupinanit shënoi autogol. Situata u përkeqësua në fund të pjesës së parë, me golin në minutën e tretë shtesë nga Preciado, i cili përfitoi nga goditja e dënimit e marrë nga Damian Diaz dhe nuk bëri asnjë gabim në zonën e vogël. Sidoqoftë, Blanquirroja pati një fillim impresionues në pjesën e dytë. Pas një konkluzioni të devijuar nga një ndërhyrje super e Galindez, vjen 1-2: Lapadula mori pasimin nga Cueva, kontrolloi dhe rihapi ndeshjen, duke shënuar golin e tij të parë në ekipin kombëtar. Kaluan vetëm pesë minuta dhe sulmuesi i Beneventos shërbeu për Carrillno, që nuk gaboi duke barazuar rezultatin. Peruja ngjitet në 4 pikë dhe ruan dy pikët e avantazhit ndaj Ekuadorit dhe Venezuelës. Me një barazim kundër Vinotintos, Lapadula dhe shokët e tij të skuadrës do të arrijnë kualifikimin në çerekfinale.