Kushtet atmosferike në vend do të ndryshojnë sërish. Meteorologët parashikojnë që duke nisur nga mbrëmja e së dielës, në vend do të kthehen reshjet të cilat do të jenë më dominonte në zonën e veriut.

“Mbrëmja e së dielës rikthen reshjet në Shqipëri ku sërish, sasitë më të larta pritet të bien në zonat veriore, pikërisht në pellgun ujëmbledhës të lumit Drin që ushqen të dre digat në kaskadën e tij. Reshjet do të jenë mesatare dhe përkohësisht intensive të hënën dhe të martën, e mërkura sjell një ndalim të reshjeve në veri, por sërish dita e enjte sjell reshje me intensitet të paktën mesatar”, bën me dije meteorologia Tanja Porja.

Ajo shton se: “Një përmirësim jetëgjatë i kushteve të motit pritet në gjysmën e dytë të muajit shkurt, për zonat veriore dhe të gjithë territorin e Shqipërisë