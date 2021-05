Këngëtarja me origjinë shqiptare, Bebe Rexha, është takuar me kryetaren e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhin. Lajmin e ka bërë me dije vetë këngëtarja me anë të një postimi në rrjetet sociale.

Në një video të publikuar në Instagram, shihet teksa Bebe qëndron pranë Kryemadhit në një lokal të Los Angeles, ndërsa po përgatiteshin për të shijuar mëngjesin së bashku.

“Jam në Los Angeles me kushërirën time të bukur, jemi duke ngrënë mëngjes”, u shpreh Bebe në video.