Dëshira jonë për paqe bie ndesh me dëshirën e presidentit rus, Vladimir Putin, i cili nuk po tregon interes për arritjen e një armëpushimi që do të lejojë negociatat të vazhdojnë me sukses,” ka thënë kryeministri italian Mario Draghi, shkruann La Republica.

Sipas kryeministrit italian, plani i Putinit është që të fitojë terren nga pikëpamja ushtarake. Për këtë arsye, komuniteti ndërkombëtar ka miratuar sanksione gjithnjë e më të ashpra kundër Rusisë.

Përpjekjet diplomatike mund të jenë të suksesshme vetëm kur Moska ta dëshirojë vërtetë atë. Gjë që deri më tani në ditën e 28 të luftimeve nuk po synohet nga Rusia, thotë Draghi.