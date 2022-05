Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi ka publikuar në profilin e saj në Facebook një foto që thotë se është shkrepur në vendin ku është inceneratori i Tiranës, ndërsa aty është ngritur një serë.

Në reagimin në Facebook, Kryemadhi jep edhe një detaj për pronarët e inceneratorëve, Klodian Zoton, Mirel Mërtirin dhe Stela Gugalljan, që janë në kërkim nga drejtësia shqiptare.

“Me këtë foto të serave mbi inceneratorin e Tiranës, financuar nga fondet e BE, po përshëndes grupin e Vjenës dhe pronarët e inceneratorëve, që po rrojnë me shpresën se do t’i shpëtojnë drejtësisë, duke fituar azil në Vjenë të Austrisë. Tik-Tak, ora po afron.” – shkruan mes të tjerash Kryemadhi. ©Lapsi.al