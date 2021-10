Kryeministri Edi Rama bën me dije se ditën e sotme në orën 15: do të prezantojë planin e masave, pas shpalljes së krizës së energjisë. Kryeqeveritari paralajmëroi dje paketën e masave që sipas tij kanë për qëllim mbrojtej e konsumatorit dhe biznesit të vogël nga rritja e çmimeve.

Gjatë ditës së djeshme, qeveria vendosi me VKM shpalljen e emergjencës në furnizimin me energji elektrike, e cila do të zgjasë deri në 15 Prill të vitit të ardhshëm, ndërkohë që është ngritur dhe një grup ndërinstitucional në përballimin e situatës.