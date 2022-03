Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë deklaron se kriza e çmimeve të larta do të vijojë edhe përgjatë vitit të ardhshëm. Guvernatori Gent Sejko shprehet se shkak i rritjes së çmimeve në tregjet ndërkombëtare janë bërë sanksionet e vendosura ndaj Rusisë dhe luftës në Ukrainë. Sa i përket inflacionit, Sejko deklaroi se do të qëndrojë mbi objektivin e Bankës së Shqipërisë, ndërsa norma e interesit u rrit me 0.5 pikë përqindje.

“Të dhënat që vijnë nga tregjet e huaja sinjalizojnë se çmimet në tregjet ndërkombëtare do të vijojnë të mbeten të larta gjatë viteve 2022 dhe 2023. Këto çmime të larta do të gërryejnë fuqinë blerëse të familjeve dhe do të shoqërohen me ngadalësim të ritmit të rritjes në rang botëror”, tha Sejko.

Nga vlerësimi i bërë, Banka e Shqipërisë gjykon se ecuria e mëtejshme e çmimeve do të përcaktohet nga kohëzgjatja e këtij konflikti si dhe nga qëndrueshmëria e rritjes ekonomike në vend.