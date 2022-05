Në Itali vazhdojnë të ndjekin me ankth vigjiljen e finales së Conference League, pas ngjarjeve të dhunshme të natës së kaluar, ku tifozeritë u konfrontuan me forcat e rendit. Policia e Tiranës njoftoi me anë të një deklarate se numri i tifozëve të Romës dhe Feyenoord të ndaluar pas incidenteve të ndodhura të martën në zona të ndryshme të kryeqytetit shqiptar, ka shkuar në 60.

Nga këta persona të shoqëruar në komisariat, rreth pesëdhjetë janë me kombësi italiane (në këtë numër përfshihen edhe ata që ndodheshin në autobusin ku u gjetën hunj, krik dhe sende të tjera të rrezikshme) dhe 12 holandezë. Bilanci i të plagosurve flet për 30 persona. Në veçanti, 20 prej tyre janë efektivë të policisë, tre italianë, katër holandezë dhe tre shqiptarë. Të gjithë kanë dalë nga spitalet ku secilit prej tyre iu dha trajtimi i nevojshëm.

Në shtëpi është kthyer edhe polici, gjendja e të cilit fillimisht ishte cilësuar si e rëndë. Ndërkohë, policia e Tiranës vendosi riatdhesimin e menjëhershëm të mbështetësve romanë, të cilët ishin “shoqëruar” në komisariat, me traget nga Durrësi, ndërsa holandezët u kthyen me avion. Megjithatë, nuk ka asnjë koment për imazhet, të cilat pretendohet se i ka shpërndarë CNN, në të cilat shihet një agjent i cili në një përpjekje për të ndarë huliganët nga forcat e rendit nxorri një pistoletë.

Policia e Tiranës, megjithatë, bëri një tjetër apel për tifozët që tashmë ndodhen ose po mbërrijnë në qytet, që “të shmangin dhunën që nuk ka lidhje me sportin”. Qendra e qytetit u mbyll për trafikun privat dhe u shpall festë e qytetit me mbylljen e të gjitha zyrave publike për të krijuar një zonë të madhe pedonale deri në stadium, me kontrolle të shtuara. Pijet, duke përfshirë birrën, mund të shiten nga lokalet vetëm në gota kartoni, dhe ka mbyllje dhe gjoba të rënda për shkelësit.