KQZ vendos regjistrimin e koalicionit “Shtëpia e Lirisë” në zgjedhjet e 6 marsit. Mbledhja u shoqërua me debate mes përfaqësuesit të PD e LSI:

Marash Logu: Nuk kemi pasur dhe nuk kemi asnjë kërkesë për regjistrimin e koalicionit “Shtëpia e Lirisë”. Në kërkesën e LSI, në faqen e dytë, thuhet se partitë përbërëse të koalicionit janë LSI, PDK dhe Komisioni i Rithemelimit. Më tej, thuhet se drejtuese e koalicionit është PD e përfaqësuar nga Komisioni i Rithemelimit.

Në emër të PD, siç është bërë e ditur përmes shkresës, është e qartë se kryetari i PD dhe i vetmi person për të paraqitur kërkesa për regjistrim subjektesh, është Lulzim Basha. Në rastin konkret, nga ana e PD nuk ka, nuk ka pasur dhe nuk do të ketë asnjë lloj kërkese për të qenë pjesëmarrës, drejtues politik apo udhëheqës ndaj një koalicioni politik. Edhe në përmbajtje të kërkesës ka elemente paligjshmërie. Nuk kemi një subjekt të tillë, që quhet PD Komisioni i Rithemelimit. Referenca i bëhet PD, që është regjistruar si subjekt zgjedhor, me kryetar z. Lulzim Basha, me përfaqësues z. Marash Logu dhe Idrit Sefi. Asnjëri prej tyre nuk kanë shprehur dakordësi dhe kërkesë për t’u regjistruar si koalicion. Këto e pamundësojnë që të regjistrohet ky koalicion në atë formë e përmbajtje që është paraqitur në KQZ. Së pari, i mungon afati, se dyti, i ka përfshirë një parti që nuk ka dëshirë të jetë në atë koalicion.

Përfaqësuesi i LSI: Nuk janë logjike ato që tha z. Logu. Ai flet për dispozita ligjore dhe interpreton sipas mënyrës së vet. Direktivat politike të dhëna prej tij nga ai që mban me cdo kusht partinë, duke blinduar dhe dyert e saj, nuk kanë të bëjnë me akte apo karaktere të vet ligjit. Afatet janë që një kërkesë bëhet brenda afateve të caktuara dhe jo jashtë saj. Në këtë rast nuk kemi jashtëligjshmëri. Sa i përket siglës së marrëveshjes, të bërë nga ana jonë me PDK e Komisionin e Rithemelimit, i them z. Logu se faktet tregojnë ndryshe. Nuk mund t’i tregojmë shqiptarëve se në një vend me rreth 2 mijë karrige të fusim 5004 delegatë.

vijon…