Dy skuadrat e fundit në Grupin E të Kupës së Botës 2022 përgatiten për një betejë të mprehtë për kualifikim. Kosta Rika përballet me Gjermaninë në stadiumin Al Bayt për një ndeshje vendimtar: kush fiton kalon. Skuadra e Hansi Flick u mbajt në lojë nga barazimi me Spanjën e fitorja e Kosta Rikës ndaj Japonisë. Tani kostarikanët duan të luajnë shanset e tyre me Gjermaninë, për një vend në 1/8.

KOSTA RIKA

Përballoi tronditjen e 7 golave të Spanjës e mposhti Japonin që kishte mundur Gjermaninë. Kështu u fut Kosta Rika në lojë për një vend në 1/8 e Katar 2022. Fati i kostarikanëve është tani në duart e tyre përsëri. Në vendin e tretë me tre pikë, në nivel me Japoninë e vendit të dytë dhe vetëm një pas Spanjës, ata kanë dy rezultate në tre në favor. Dy kryesuesit Spanja e Japonia përballen mes tyre dhe Kosta Rika duhet vetëm të fitojë me Gjermaninë për tu kualifikuar vetëm për herë të tretë në histori në 1/8.

Edhe një barazim do të mjaftonte gjithashtu për lojtarët e Luis Fernando Suarez, nëse Spanja mposht Japoninë. Diferenca e golave ​​0 e së cilës është shumë më e lartë se -6 e Kosta Rikës. Por humbja do t’i bënte ata të mos i shtonin një tjetër arritje çerekfinales së vitit 2014, apo përfaqësimit në 1/8 në vitin 1990. Turneu 2014 shënoi të vetmin rast të mëparshëm që Kosta Rika arriti të fitonte ndeshje të njëpasnjëshme të Kupës së Botës. Gjashtë në lojtarët aktualë ishin prezentë kur Los Ticos siguruan një sukses të bujshëm 1-0 ndaj Italisë, por nga ajo kohë kanë kaluar tetë vjet.

GJERMANIA

Gjermanët u trondit në golin e Morata, me fituesit e Kupës së Botës 2014 që u kaloi para syve një tjetër eliminim katastrofik nga skena më e madhe e futbollit. Megjithatë, Flick u shpëtua nga hajmalia e Ëerder Bremenit, Niclas Fullkrug, që i dha një pikë jetike Die Mannschaft. Asgjë më pak se një fitore nuk do t’i bëjë punë Gjermanisë nëse do të arrijë në dy vendet e para. Një fitore për skuadrën e Flick së bashku me një fitore të Spanjës ndaj Japonisë do të siguronte që nga vendi i fundit 4 herë kampionët e botës të kalojë në 1/8. Nga ana tjetër, nëse Spanja dhe Japonia ndahen në barazim, Gjermanisë do t’i duhej të fitonte me të paktën dy gola për t’i lënë aziatikët pas.

E nëse të besuarit e Hajime Moriyasu mund të marrin një fitore shokuese ndaj La Roja, atëherë skuadra e Flick duhet të dominojë me pesë gola në favor për të eliminuar Spanjën. Dy fitore në 10 ndeshje në të gjitha turnetë nuk është saktësisht lloji i formës që do të frymëzojë besim në radhët e Mannschaft përpara një takimi kaq të rëndësishëm. Pa harruar se një barazim ose humbje do ta çonte Gjermaninë në dalje të njëpasnjëshme në fazën e grupeve për herë të parë në historinë e tyre të lavdishme.

Flick gjithashtu mund të bëhet trajneri i parë i Gjermanisë në histori që nuk arrin të fitojë asnjë nga tre ndeshjet e tij të para të Kupës së Botës. Tekniku në këtë pikë kthen sytë nga precedentët. Die Mannschaft triumfoi 4-2 në ndeshjen e tyre të vetme të mëparshme me Kosta Rikën, në Kupën e Botës 2006.

FORMACIONET

Formacioni i mundshëm i Kosta Rikës:

Navas; Fuller, Duarte, Vargas, Watson, Oviedo; Torres, Borges, Tejeda, Campbell; Contreras

Formacioni i mundshëm i Gjermanisë:

Neuer; Klostermann, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Gundogan; Gnabry, Musiala, Sane; Fullkrug

PRECEDENTËT

Germany vs Costa Rica

Games won: 1

Games drawn: 0

Games lost: 0

09 Jun 2006 Germany v Costa Rica W 4-2 FIFA World Cup