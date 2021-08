Me rritjen e rasteve me koronavirus në Kosovë është shtuar edhe numri i pacientëve që marrin shërbim shëndetësor në spitale. Shërbimi Spitalor, Klinik dhe Universitar i Kosovës ka njoftuar se në spitalet e përgjithshme aktualisht janë të shtruar 106 pacientë.

Nga ta 52 të konfirmuar Covid-19 pozitivë, 63 me oksigjeno-terapi dhe 3 në gjendje të rënduar shëndetësore.

“Në QKUK, 75 pacientë të shtrirë, 29 prej tyre Covid-19 pozitivë, 53 me oksigjeno-terapi. Klinika Infektive, 34 pacientë dhe Klinika e Pulmologjisë, 41 pacientë”, thuhet në njoftim.

Më tej në njoftim thuhet se në spitalet e përgjithshme janë 31 pacientë, 23 prej tyre të konfirmuar me Covid-19 pozitivë dhe 10 me oksigjeno-terapi. “Spitali i Prizrenit, 4 pacientë, Spitali i Gjakovës, 9 pacientë, Spitali i Pejës, 8 pacientë, Spitali i Gjilanit, 9 pacientë dhe Spitali i Mitrovicës, 1 pacient”, thuhet në njoftim.