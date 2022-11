Kancelari gjerman, Olaf Scholz, tha të enjten se procesi i normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të përshpejtohet dhe se është koha që të marrin fund konfliktet rajonale në Ballkanin Perëndimor. Ai i bëri këto komente në hapje të takimit të Procesit të Berlinit, duke theksuar se Evropa mund të jetë e plotë vetëm me integrimin e Ballkanit Perëndimor.

Mes të tjerash Scholz, theksoi se konfliktet duhen zgjidhur dhe shpreson që shumë shpejt do të arrihet në një marrëveshje ku do të ketë shumë përparim.

Scholz: “Konfliktet dy palëshe duhen zgjidhur. Është gjë e mirë që kemi qenë në gjendje të bëjmë përparim. Është folur për një takim të suksesshëm. Proceset kanë nisur. Sa i takon Serbisë dhe Kosovës. Duhet një marrëveshje. Ne po bëjmë të pamundurën për ta zgjidhur, besoj që shumë shpejt do arrijmë një marrëveshje ku dy qeveritë do të ecin përpara.”

Ndërkohë kryeministri Edi Rama ka theksuar se plani Franko-gjerman, duhet të shikohet si një ofertë për tu marrë parasysh.

Rama: Plani i ri franko gjerman që u është ofruar Kosovës dhe Serbisë është një mundësi e shkëlqyer për të dy vendet dhe për rajonin dhe BE. Shpresoj fort që të dy palët të marrin seriozisht dhe që të dy palët të kuptojnë se ka ardhur koha të shohin edhe si një kontribut europian. Kur vjen fjala për zgjerimin, në këtë rast dua të them se ne jemi në një nivel të ndryshëm bashkëpunimi me BE. Sot është një prej shembujve. Ka nisma të tjera rajonale. Ka një shteg Samitesh me BE.