Është e pamohueshme që shumica e projektit taktik të Barcelonës e për këtë arsye edhe e të ardhmes, sillet rreth Lionel Messit, kontrata e të cilit pritet të skadojë për 8 ditë. Negociatat për rinovimin kanë qenë të hapura për javë të tëra, në shtëpinë e Blaugrana ka besim por – Mundo Deportivo dhe Sport sigurojnë në unison – nuk është ende koha për akord siç raportohet nga Cadena Cope. E vetmja siguri është se oferta e Barças është dukshëm më e ulët se kontrata e fundit (39 milion bruto në sezon).

Sipas dy gazetave të para spanjolle, burime pranë stafit të Pleshtit sigurojnë që asnjë marrëveshje nuk është arritur nga Barcelona, nuk ka asgjë të kryer tashmë ose nuk ka ndonjë vendim përfundimtar në lidhje me të ardhmen e tij. Është e vërtetë që Laporta kohët e fundit ka treguar një besim në mundësinë e rinovimit të Messit, por shoqëria nuk dëshiron të ekspozohet shumë për të shmangur presionin ndaj lojtarit, i angazhuar aktualisht në Copa America me Argjentinën.

Nga ana tjetër, Cadena Cope është e sigurtë: Messi do t’i thotë po një kontrate dy-vjeçare, me vitin 2021-22 më pak fitimprurës për sa i përket pagës, ndërsa ai i 2022-23 do të kishte një shifër të përmirësuar me rritje.