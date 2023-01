Muaji dhjetor i vitit që lamë pas shënoi rënie konsumi 20 deri 30%. Kjo shifër vjen krahasuar me vitin parardhës te baret dhe restorantet. Te këto struktura rënie të konsumit pati edhe ditët e festave. Kjo vijoi edhe në ditët e para të muajit janar 2023.

Enri Jahja nga shoqata e Bareve dhe Restoranteve tha për “Monitor” se konsumi i muajit dhjetor 2022 ka qenë ndër më të dobëtit në 10 vitet e fundit. Arsyet kryesore të tkurrjes së konsumit, sipas tij janë rënia e fuqisë blerëse nga emigracioni i popullatës.

“Shumë kryeqytetas festat e fundvitit i kaluan në zonën e Korçës. Arsyeja ishte për të paguar më pak se në restorantet e Tiranës. Edhe ata që nuk u larguan nga kryeqyteti u mjaftuan me konsum bazik. Konsumi pati rënie 20 deri 30% në supermarket. Për muajin dhjetor konsumi ishte me rënie 20 deri në 30% edhe te baret dhe restorantet”, pohon ai.

Enri Jahja nënvizon se edhe ditët e para të janar 2023 nisën më rënie të konsumit. “Konsumi do të vijojë të jetë me tkurrje deri në zgjedhjet e ardhshme vendore, ku injektimi i parave për zgjedhje do të japë shenjat e para të rigjallërimit të konsumit”, shtoi ai.

Për këtë vit shoqata e Bareve dhe Restoranteve ka paralajmëruar rritje të çmimeve që do të jetë deri 20% më shumë se 2022. Shtrenjtimet do të ndikohen nga mungesa e fuqisë punëtore. Përballë presionit të largimit në emigracion të punëtorisë bizneset e shërbimeve kanë qënë të detyruar të rrisin rrogat. Ndërsa kostot e shtuara nga shtrenjtimi i produkteve ushqimore dhe lëndëve të tjera që ofrohen në bare dhe restorante do të lokalizohen te konsumatori, ndryshe nga sa ndodhi në 2022 ku kostot e shtuara u amortizuan nga fitimet e bizneseve.

Shtrenjtimi i çmimeve pritet të japë efekte rënëse sërish te konsumi.Në 2022 sektori vuajti edhe rënien e konsumit në restorante, ku sipas z. Jahja faktorët kryesorë ishin pasiguria e krijuar nga rritja e çmimeve dhe mungesa e qarkullimit të parasë në ekonomi.

Në vend janë gjithsej 15,5 mijë bare, nga 22 mijë në vitin 2015, duke qenë aktiviteti i dytë më i preferuar në vend, pas biznesit të pakicës.