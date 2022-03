Mbretëria e Bashkuar i detyrohet popullit të Ukrainës, Evropës dhe botës që të sigurohet që lufta në Ukrainë të mos përshkallëzohet, tha për BBC shefi i shtabit të mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar, Admirali Tony Radakin.

Ai thotë se “gjëja e fundit që duam” është një luftë midis NATO-s dhe Rusisë, ndërsa pranon se ukrainasit po përballen me një situatë “të tmerrshme”.

Presidenti i vendit, Volodymyr Zelensky, ka shprehur zemërimin që NATO po refuzon të vendosë një zonë ndalim-fluturimi mbi hapësirën ajrore të Ukrainës që do të pengonte Rusinë të kryente sulme ajrore. Kjo do ta vendoste aleancën në luftime të drejtpërdrejta me forcat ruse.

Por Radakin thotë se pushtimi nuk po shkon mirë për Rusinë dhe ai ka besim se përgjigja e Mbretërisë së Bashkuar është e drejtë.