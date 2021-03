Presidenti i Republikës Ilir Meta ka nxjerr dokumentet sot për të folur për incidentin e ndodhur në zyrat e FRD, të cilat Bashkia e Tiranës kërkon t’i rimarrë.

Meta u bazua në marrëveshjen e nënshkruar mes Bashkisë dhe FRD 5 vite më parë, teksa tha se vendimi i bërë pas konfliktit më 13 mars, ndonëse tashmë me numër protokolli dhe emër titullari nuk ka asnjë bazë ligjore.

Ai i cilësoi një bandë që tenton të dhunojë pluralizmin politik, zgjedhjet e lira dhe pengon presidentin në detyrat kushtetuese.

“Bashkia Tiranë nuk ka asnjë autoritet ta zgjidhë me vetëgjyqësi këtë çështje. nëse do e konsideronte një mosmarrëveshje do e dërgonte në gjykatën administrative siç kanë rënë dakord në marrëveshjen e nënshkruar. Çdo veprim tjetër i kryer për lirimin e ambienteve, jo vetëm që është antikushtuetes por përmban elementë të veprës penale.

Pas presionit të madh publik dhe mediatik bashkia më 13 mars i ka dorëzuar në mënyrë formale një shkresë zyrtare. Kjo shkresë i referohet urdhrit të ndërmarrë gjatë orëve të natës më 12 mars. Si urdhri ashtu dhe vendimi nuk i referohen marrëveshjes së nënshkruar mes bashkisë dhe FRD para 15 viteve dhe as ligjit për partitë politike. Momenti që ka ndodhur konflikti kjo ka qenë letra, as e bakallit që i ka çuar bashkia FRD-së. Nuk ekziston në botë dhe në vendin më të humbur afrikan ku nuk ka shkrim e këndim, një letër e tillë që të konsiderohet një akt nga pikëpamja formale e administrative.

Vetëm më 12 mars kemi një akt nga bashkia që i plotëson kushtet nga ana formale për të qenë një akt dhe pse është i paligjshëm sepse nuk ka asnjë referencë ligjore. Është një akt i mjaftueshëm për të bërë gjyq. Kjo është marrëveshja që ka bërë bashkia dhe FRD

Palët bien dakord që të gjitha mosmarrëveshjet e mundshme që mund të lindin të zgjidhen me mirëkuptim, në të kundër do të zgjidhen nga gjykata administrative Tiranë.

Doni më fakte për bandën që kërkon të dhunojë pluralizmin politik, zgjedhjet e lira dhe që pengon dhe presidentin në ushtrimin e detyrave kushtetuese?”, deklaroi Meta.