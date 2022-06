Në fjalën e tij në konferencën për shtyp në Bruksel pas Samitit të BE-së që zhvillua ditën e sotme, kryeministri Edi Rama u shpreh i pakënaqur nga liderët e BE-së.

Rama tha se BE-ja nuk e mbajti fjalën për rrugën e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për në BE.

“Keqardhje e thellë për BE. Më vjen keq për ta. Shpresoj që mund ti ndihmojmë. U përpoqa që të them disa gjëra në takim. Do ti ndaj me ju. Michele na tha se kishim 3 minuta unë i thashë mund të jenë dhe 30 sekonda nëse ata do të mbanin fjalën“, tha Rama.