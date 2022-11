Këngëtarja e njohur, Dua Lipa “elektrizoi” skenën e madhe mbrëmë në sheshin Skënderbej. Në koncertin e saj ishin të pranishëm mijëra fansa të saj.

Edhe pse ende nuk dihet numri i saktë i ndjekësve të koncertit mbrëmë në kryeqytet, faqja “Dua Lipa Today” shkruan se në shesh ndodheshin rreth 200 mijë spektatorë.

“Koncerti i fundit falas i Dua Lipës nga turneu “Future Nostalgia” është tani koncerti me më shumë pjesëmarrës nga një artiste solo në histori, me rreth 200 000 spektatorë. Ajo tejkaloi rekordin e vendosur nga Tina Turner në 1998.”, shkruhet në faqe.

Kujtojmë se edhe këngëtarja e njohur, Elvana Gjata elektrizoi skenën me performancën e saj

Këngëtarja me origjinë shqiptare, Dua Lipa ka elektrizuar mbrëmë skenën me performancën e saj në sheshin “Skënderbej”. Gjatë performancës, Dua foli edhe në gjuhën shqipe ku falënderoi të gjithë fansat e saj

“Faleminderit për suportin dhe energjinë që po na jepni sonte. Kjo është nata e fundit e turneut dhe kjo përfundon sonte në Tiranë me ju. Faleminderit shumë që jeni këtu. E di që këtu ka njerëz që nuk vijnë nga Tirana por edhe nga jashtë. Ndihem shumë mirënjohëse të jem këtu sonte. Gëzuar Ditën e Pavarësisë! E vetmja gjë që dua është të kënaqeni!”- tha ndër të tjera ajo.