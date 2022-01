Komisioni i Përkohshëm i Rithemelimit të Partisë Demokratike ka përpiluar listën e kandidatëve që do të garojnë në votimet për Primare në gjashtë degët e partisë ku do të mbahen zgjedhjet e pjesshme lokale.

“Komisioni per Rithemelimin e PD, konsideron qe kandidaturat e meposhtme jane ne perputhje me Statutin e Partise Demokratike dhe plotesojne te gjitha kriteret e percaktuara ne Udhezimin Nr. 4 date 20 Janar 2022 te Komisionit te Perkohshem te Rithernelimit te PD, e qe do te garojne ne votimet per Primare ne 6 deget e PD jane si me poshte vijon:

DIBER:

l. Behar Baudin Dema, ekonomist

2.Dafina Bajrarn Muda, psikologe

3.Premtim Riza Kryemadhi, arsimtar

DURRES:

l. Ardian Mihal Muka, inxhinier urbanist

2. Silvja Xhemal Gjepali, IT

LUSHNJE:

l. Arben Ibrahim Zaimi, jurist – avokat

2.Elton llir Bano, jurist- avokat

3.Eurion Ylli Iljazi, arsimtar edukirni fizik

4.lndrit Hysen Qerimi, arsimtar edukimi fizik

RROGOZHINE:

l. Eqerem Ymer Deliu, ekonomist

2.Hajrulla Muharrem Tafa, arsimtar

3.Hekuran Selman Xhani, mjek veteriner

4.Sokol Xhemal Gosa, arsimtar histori gjeografi

5.Vladimir Selman Manushi, mjek dentist

SHKODER:

1. Alfred Ernest Kocobashi, jurist

2 . Arben Xhavid Maliqi, jurist

3. Astrit Myfid Bushati, Jurist

4 . Bardh Ali Spahia, Mjek

5. Irena Lodovik Shestani Shala, ekonomist

6. Irma Musa Kopliku Alushi, pedagoge matematike

VORE:

1.Luan Gani Beta, Inxhinier

2.Lulzim Sefer Vrana, Ekonomist”, thuhet në njoftim.