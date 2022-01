Pasi Partia Demokratike akuzoi ish-kryeministrin Sali Berisha po përgatit një sulm ndaj selisë blu, ka ardhur edhe reagimi i Komisionit të Rithemelimit të PD. Drejtoresha e Komunikimit në Komisionin e Rithemelimit në PD, Floriana Garo i ka cilësuar qesharake akuzat për pastrim parash në drejtim të Berishës, në një kohë kur sipas saj ai është politikani më i akuzuar për këtë gjë. Garo thotë se Basha e kupton që për të ka nisur numërimi mbrapsht dhe se është afër fundit.

“Deputeti Brava e kupton qe numerimi se prapthi per te eshte afer fundit. I shkarkuar, i braktisur dhe i perbuzur nga demokratet deklaratat e tij ngjasojne gjithnje e me shume si dy pika uji me ato te deputetit Balla qe eshte dhe interlokutori i tij ne PS pas shkarkimit. Sot Lulzim Brava flet per Sali Berishen me gjuhen e langojve te Edi Rames sepse ne fakt ky eshte misioni i fundit qe i ka mbetur per te bere!

Por ne cdo rast ai mbetet nje version qesharak i pengmarresit te tij. Ne 8 vjet nderkohe qe Lulzim Brava shkelte mbi sakrificat e demokrateve per pazare me Ramen, shqiptaret nuk kane degjuar apo pare askend te luftoje dhe denoncoje narkoshtetin, narkotrafikantet dhe krimin e organizuar me shume se Sali Berisha! Akoma me qesharake vjen akuza per pastrim parash kur ne fakt i vetmi politikan i akuzuar zyrtarisht per pastrim parash eshte vete Lulzim Brava per pagesa deri ne 800 mije dollare! Eshte kjo dosje bashke me Toyota Yaris te cilet e kane lene peng te Edi Rama”, thuhet në deklaratë.