Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Europian miratoi sot raportin për progresin e Shqipërisë në rrugën drejt Bashkimit Europian. Në raport theksohet fakti që shitblerja e votës të ndiqet penalisht, ndërsa po ashtu nëvizohet se zgjedhjet e përgjithshme të 25 Prillit 2021 do të jenë thelbësore për konsolidimin e demokracisë.

Po ashtu më tej theksohet rëndësia e zbatimit të masave të reformës zgjedhore.

“Zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë thelbësore për integrimin në BE. Pretendimet për blerjen e votës duhet të ndiqen penalisht. Mirëpret rezultatin pozitiv të marrëveshjes së 5 qershorit 2020, i cili zbatoi disa nga rekomandimet e OSBE/ODIHR, por vë në dukje dështimin për t’u mbështetur më tej në të dhe faktin se pavarësisht thirrjeve të përsëritura ndërkombëtare për të pritur opinionin e Komisionit të Venecias, hapat e mëtejshëm u morën pa një konsensus të gjerë ndërpartiak që rezulton në miratimin e ndryshimeve të diskutueshme të Kodit Zgjedhor në tetor 2020 nga Parlamenti Shqiptar. ”, thuhet në amendimet e PPE.

Pikat kryesore të raportit

Ndërkohë në raport theksohet nxitja ndaj udhëheqësve politikë për të krijuar një klimë besimi nga rritja e transparencës dhe tejkalimi i mungesës së dialogut dhe shpreh shqetësimin e tij serioz në lidhje me klimën politike të polarizuar dhe mungesën e bashkëpunimit ndërpartiak që vazhdojnë të pengojnë procesin demokratik; kujton rëndësinë e dialogut konstruktiv politik për të përparuar me reformën procesi dhe përparimi i mëtejshëm në sigurimin e demokracisë normale si dhe funksionimi i institucioneve.

Zgjedhjet

Zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit 2021 do të jenë thelbësore për konsolidimin dhe rinovimin e procedurave dhe strukturave demokratike të vendit si dhe të arrijë një nivel më të lartë të stabilitetit politik nënvizon atë të lirë dhe të drejtë. Zgjedhjet janë thelbësore për integrimin në BE;

Shpreh shqetësim për pretendimet e blerjes së votës dhe kujton se ndjekja penale është ndër kushtet e vendosura nga Këshilli në 25 Mars 2020, nënvizohet rëndësia e sigurimit për përgatitjet për zgjedhjet parlamentare 2021, në një mënyrë transparente dhe gjithëpërfshirëse; (vëren se të gjitha forcat politike, shteti organet, shoqëria civile dhe media kanë një detyrë të përbashkët për të siguruar një transparencë, besueshmëri dhe fushatë elektorale objektive, të lirë nga dezinformimi dhe akuzat.

Reforma elektorale

Mirëpret rezultatin pozitiv të marrëveshjes së 5 qershorit 2020, i cili zbaton disa nga rekomandimet e OSBE / ODIHR dhe vë në dukje dështimin për t’u mbështetur në të dhe faktin që megjithë thirrjet e përsëritura ndërkombëtare për të pritur mendimin e Komisionit të Venecias hapa të mëtejshëm janë ndërmarrë pa një konsensus të gjerë ndërpartiak duke rezultuar në miratimin e ndryshimeve të diskutueshme të Kodit Zgjedhor në Tetor 2020 nga Parlamenti Shqiptar.

Reforma në drejtësi

Kujton rëndësinë kryesore të mbrojtjes së sundimit të ligjit përmes rregullimit të gjyqësorit dhe ndjekja penale e qëndrueshme e korrupsionit të nivelit të lartë; vlerëson progresin e bërë në zbatimin e reformave gjyqësore gjithëpërfshirëse, e mbështetur nga procesi i verifikimit dhe krijimin e institucioneve përkatëse dhe organeve të specializuara, dhe bën thirrje për përshpejtimin e këtyre procedurave për të arritur një ndryshim të prekshëm drejt një gjyqësori të përgjegjshëm dhe i pavarur dhe funksional, duke qenë një parakusht për konferencën e parë ndërqeveritare.

Gjykatat

Thekson nevojën për të zhvilluar një qasje më strategjike ndaj sektorit të drejtësisë, e cila adreson çështjet e prapambetura në rritje, thirrje për sigurimin e standardeve të larta të transparencës në sektorin e drejtësisë dhe riaktivizimi i mjeteve siç janë bazat e të dhënave në internet të operuara më parë; mirëpret emërimin e anëtarëve të rinj të Gjykatës Kushtetuese, duke rivendosur funksionalitetin, dhe nxit institucionet shqiptare që me shpejtësi të përfundojnë procesin e emërimit, përfundojnë hapat përkatës drejt rivendosjes së aftësisë së Gjykatës Kushtetuese për të funksionuar plotësisht dhe me efikasitet, dhe nxit të gjithë të përfshirët të përmbyllin me shpejtësi procesin e emërimit; thekson nevojën për të të siguruara funksionimin e vazhdueshëm dhe personelin adekuat të Gjykatës së Apelit

Mirëpret faktin që Gjykata e Lartë pjesërisht ka rifituar aftësinë e saj për të funksionuar dhe e inkurajon atë për të bërë përparim të mëtejshëm në emërimin e gjyqtarëve shtesë, në mënyrë që të bëhen plotësisht funksionalë dhe të zvogëlojë në mënyrë dramatike çështjet në pritje.

Krimi i organizuar

Vëren rritjen e hetimeve proaktive, ndjekjeve penale dhe dënimeve përfundimtare duke synuar pasurinë e paligjshme dhe pastrimin e parave, duke çuar në ngrirjen dhe konfiskimin sistematik të pasurive kriminale dhe bën thirrje për përforcim të mëtejshëm të ndjekjes penale dhe dënimeve përfundimtare të gjykatës së këtyre çështjeve, në përputhje me parimet e pavarësisë gjyqësore, procesin e duhur dhe gjykim të drejtë; nënvizon problemet e gjera të pastrimit të parave, veçanërisht në sektorin e ndërtimit dhe të pasurive të patundshme.

Liria e medias

Kujton rëndësinë e sigurimit të gazetarisë cilësore dhe rritjen e niveleve të saj për funksionimin e demokracisë dhe në trajtimin e dezinformimit, gjuha e urrejtjes dhe lajmet e rreme; bën thirrje për EEAS dhe Komisionit për të përmirësuar koordinimin dhe adresuar dezinformimin dhe kërcënime që kërkojnë të minojnë perspektivën evropiane në mënyrë më strategjike duke nënvizuar rëndësinë e BE-së për qytetarët në rajon.

Mirëpret angazhimin e autoriteteve për të tërhequr draftin e propozuar në ndryshimet në Ligjin për Media, dhe inkurajon zbatimin e plotë të Rekomandimeve të Komisionit të Venecias të 19 qershorit 2020 për të gjitha propozimet e ardhshme. Përsërit shqetësimet për të propozuarat fillimisht si masat nën të ashtuquajturën paketa anti-shpifje ’dhe vëren se çdo rishikim i mediave dhe ligjeve të komunikimit dhe Kodit Penal duhet zhvillohen në një mënyrë transparente dhe gjithëpërfshirëse, duke u siguruar që zërat dhe mendimet e shoqërisë civile, medias dhe gazetarëve të dëgjohen.