Komisioneri Europian, Oliver Varhelyi, pas takimit me liderit e Ballkanit Perëndimor në konferencën e përbashkët me kryeministrin Rama është shprehur se qershori dhe i gjithë viti mund të quhet koha e Ballkanit Perëndimor. Në fjalën e tij, Varheyli është shprehur se BE është e gatshme të jap fonde për të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor ne kuadër të një plani ekonomik. Gjithashtu ai ka bërë me dije se bashkëpunimi mes vendeve të Ballkanit Perëndimor sjell një plan prej 30 mld eurosh investime, i cili do të financohet nga BE.

Ndër të tjera ai ka bërë me dije se në këtë takim është diskutuar në lidhje me mundësinë e kalimit lirshëm mes 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor si një mundësi për të eleminuar në maksimum vështirësinë e lëvizjes së qytetarëve dhe të mallrave.