Kryeprokurorja e Tiranës, Elisabeta Imeraj do të mbrohet këtë të mërkurë në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, pasi vendimi i KPK-së për të kaluar vettingun u ankimua nga Komisioneri Publik. Elisabeta Imeraj ka kërkuar që të mbrohet nga një avokat i huaj nga Strasburgu. Për këtë kërkesë të saj trupi gjykues është tërhequr për vendim. Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit kërkoi që të ankimohet vendimi për konfirmimin në detyrë të Imeraj nga komisionerët, pasi sipas tyre, KPK-ja dështuar që të verifikojë kontaktet e njëpasnjëshme të Imerajt me dy persona të dënuar, ish-bashkëshortin e saj Agron Bajri dhe vëllain e tij. ONM-ja shprehet se një kredi prej dy milion lekësh e marrë prej saj dhe bashkëshorti i saj, me të cilin është divorcuar në vitin 2019 është tejet e dyshimtë. Sipas ONM-së, për ish-bashkëshortin dhe ish-kunatin e saj, ka të dhëna të forta se janë dënuar për trafikim të qenieve njerëzore dhe organizim prostitucioni në Romë të Italisë në vitin 2002.

Në seancën e sotme pritet që Imeraj të parashtrojë mbrojtjen e saj.