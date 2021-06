Komisioneri Europian për Zgjerimin, Oliver Varhelyi takoi Edi Ramën para Samitit të Tiranës dhe reagoi në Twitter duke dhënë detaje mbi diskutimet që priten të zhvillohen.

Varhelyi zbulon se në Samit do të diskutohet për zbatimin e Planit Ekonomik dhe të Investimeve për rajonine Ballkanin Perëndimor paraqitur nga KE.

Ai gjithashtu thekson se do të shihet përpara për Samitin e Procesit të Berlinit që mbahet më 5 korrik.

Statusi i Oliver Varhelyi-t

Përpara Samitit të Tiranës me drejtuesit e # Ballkanit Perëndimor u takova me Kryeministrin Edi Rama. Ne do të diskutojmë zbatimin e Planit Ekonomik dhe të Investimeve, të paraqitur për rajonin nga KE, si dhe shikojmë përpara për në Samitin e Procesit të Berlin me udhëheqësit e rajonit në 5 korrik.