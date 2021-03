Pasaporta shëndetësore që Bashkimi Europian kërkon të realizojë për një rihapje të sigurt do të jetë në dispozicion nga 15 qershori. Kjo u njoftua nga komisioneri i BE-së në krye të vaksinave antiCovid Thierry Breton në një intervistë me RTL, Le Figaro dhe Lci. Komisioneri gjithashtu tregoi certifikatën shëndetësore duke ilustruar si versionet digjitale ashtu edhe ato në letër. Në prototipat e treguar në TV, versioni i smartphone-it është në një sfond të verdhë, ndërsa versioni në letër është në një sfond të gjelbër. Të dy raportojnë të njëjtin informacion, por në smartphone është e mundur të shikoni si një version të sintetizuar ashtu edhe një të plotë.

Breton përsëriti se do të jetë një dokument i harmonizuar dhe i njëjti kudo në BE sipas rregullores së përgjithshme të të dhënave personale. Kur u pyet nëse do të jetë fakultativ apo i detyrueshëm, ai u përgjigj se mund ta bëjë kushdo që dëshiron dhe sa i përket atyre që nuk do të vaksinohen, ai tha: “Kjo nuk do të thotë që ne nuk do t’i pranojmë të gjithë, përsëri do të ketë analiza të antigjenit, Duhet të organizohemi me shpejtësi për rihapjen”