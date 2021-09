Dje te gjithè nderuan kontributin e madh te liderit te dhjetorit Azem Hajdari…Nje nder drejtuesit e levizjes dhjetorit isha dhe une ne universitetin e Shkodres .Ish krytar greves urisè etj….Cfar ndodh sot…Partia demokratike qe ne themeluam na u mor me te shpejt … dhe ne u perjashtuam me rradh nga Arben Lika e deri te Azemi…Partine na e moren dhe bèn nje parti gati te majt ku shumice u ben ish komunistat e konvertuar ne demokrat .Te gjitha llojet e karrjerave ata i ben..Ndersa dolem gjith jasht sisiremit duke na etiketuar me lloj lloj shpifjesh dhe perjashtimesh…Keto te derigjuara nga sigurimi i shtetit i futur nepermjet bashkepuntoreve brenda pd-se…Ne e dinim se partia e punes nuk do na e falte guximin qe treguam per rrezimin e tyre te perkoshem .Sepse ne dinim se ata jan shum te ligj dhe do futeshin brenda pd- se shume shpejt…Ne te gjithe pafajsisht kemi mbeshtetur Sali Berishen…Ndersa ai neve kurr…Duke na perjashtuar me rradhe…Me vjen me qesh kur pyes Si ka mundesi qe Partia jonè te mos beje asnje deputet as minister nga ne..Kur shikoj historikun e pd shof qe ska mbetur pianiste ,kryetar koperative,ish funksionar partise punes .ish drejtues te komitetit qendror te rinisè pa kap majat e pd -sè.

Prandaj sot ne gjendjen aktuale te pd-se Na takon te themi fjalen tonè..Partia demokratike duhet te jete bashkuar dhe te gjithe te mblidhemi kunder se keqes se madhe qe na ka pllakos Sali Berisha duhet te kishte fol me koh jo pas tete vjeteve…Sepse armiku ka punuar bukur nen rogoz ka bler lobingje ,ka ber skenar te paster per shuarjen e pd-se ne menyre perfundimtare…Dhe der tashi Basha dhe Berisha kan ren ne grack…Askush nuk mund te ule ate qe la bere Berisha per pd dhe kombin…Por problemi eshte se pavarsisht se si kan ber lobingjet kunder tije Ai èshtenje veprim i departamentit te shtetit dhe nuk eshte e lehte ta injorosh..Prandaj duhet mirekuptuar dhe Basha..Sepse ai sdo guxonte kurr te bente nje veprim te till…Kunder..departamentit te jashtem usa èshte teper veshtire te dalesh Dhe cdo kush e din…Sepse dashuria e ndersjell me qeverite amerikane eshte tradit ne Shqiperi . Dhe se cdo SHQIPTAR eshte AMERIKAN DHE ANASJLETAS…. Une qe i vogel jam ushqyer me dashurine per ameriken Per Reganin dhe Bushet…Amerika na ka dhen shtetesi .pune dhe dinjitet qe sna i ka dhen Shqiperia..Prandaj duhet forcuar dhe me shume miqesia me te…Ndersa Berisha-Basha duhet te ulen urgjent ne tavoline te zgjidhin sa me pare kete problem,sepse eshte skenar i mir pregaditur per eleminim e te djathtes ..dhe pastaj per 50 vjet tjera te kene pushtetin perseri byroja plotike

Ùnè sè bashku me vllezerit e mi Mujo dhe Skender Bucpapaj nuk u perfshime asnjehere nè kryesine e kesaj partie pavarsisht kontributit madhor dhe duke qenè njerez me biografi shum te keqe .Njerez qe na kan perjashtu nga shkollat per biografi.Me daje te denuar politik xhaxha te cdenuar politik dhe me moter te martuar me nipin e Tahir Hoxhes Gashit. Njeri qe i mundi komunistet ne çdo betej…..Por dhe intelektual te shquart te Shqiperisè….

Ùne udhehoqa levizjen e pakompremtuar me sigurimin te studenteve te Shkodres…Jam i vetmi student qe u keqtratova deri ne verbim nga policia e Shkodres Dhe me kujtohen keta qe u ben deputet te saje Qe jo vetem nuk vinin kumder partise punes ,por nuk pranonin te me takonin ne rruge sepse un isha diversanti ..qe do pembysja rregjimin.

Bile edhe kur pas nje greve te gjate fitova titullin e universitetit te Shkodres…Dhe per kete nuk ja harroj nderin ish ministrit te kohes Lakrori qe mbajti fjalen…Por qe çuditrisht sot as nuk permendem askund Bile kan dale neper internet ca spiuna sigurimi.Qe thon kan qèn ne levizjen tonè Po kan qen por duke na monitoruar dhe spiunuar ne degen e brendshme Shkoder..Tashi pas hapjes publike te dosjeve èshtè leht tua mbyllesh gojen.

Neve ish kulaket dhe kundershtareve te rregjimit sna eshte ndar kalvari kurr…Pavarsisht qe erdhi demokracia ne leter .Pavarsisht qe ne emigruam ne Usa Bemè shkolla ,u perfshim ne jeten amerikane Shpirti dhe zemra eshtè ne Shqiperi..

Koha eshte per nje te djathte te re te bashkuar i bej thirrje te gjithe intelektualeve tone te djathte te bashkohemi dhe te rithemelojm dhe nje here te djathten origjinale Shqiptare.

RTV NACIONAL/FLAMUR BUCPAPAJ