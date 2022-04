Këshilli i Lartë i Prokurorisë do të mblidhet sot për të vendosur kreun e ri të Prokurorisë së Tiranës pasi Kolegji i Posacëm i Apelit vendosi shkarkimin nga detyra të Elisabeta Imeraj. Vetë Imeraj, e cila ishte e pranishme ne seancë, e cilësoi të padrejtë dhe në kundërshtim me ligjin vendimin e KPA-së, duke aluduar se të tjerë persona kërkonin shkarkimin e saj. Imeraj tha se vendimi ishtë i ndikuar, ndërsa do vijojë betejën ligjore në Gjykatën e Strasburgut.

Ndërkohë, sipas Kolegjit Imeraj kishte probleme në të tre kriteret.