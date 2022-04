Chloe Khan ka zbuluar se ka shpenzuar 1 milion funte për operacione plastike, për të kryer punë për gjoksin, barkun dhe madje edhe vaginën e saj.

Zbulimi vjen pasi modelja magjepsëse 29 vjeç, thotë gjithashtu se ka grumbulluar miliona nga OnlyFans për të financuar përmirësimet e saj kozmetike.

Duke folur ekskluzivisht për The Sun, Chloe tha: “O Zot – sa kam shpenzuar për kirurgji? Unë do të thoja në përgjithësi, me kalimin e viteve, një milion funte.”

“Jo vetëm kirurgji, por për zgjatjen e flokëve dhe fytyrës, për kujdesin e lëkurës dhe procedurat jokirurgjikale. Unë kam gjithashtu shumë mirëmbajtje, dhe jam gjithmonë në sallon flokësh.”

Influencuesja, e cila është nënë e një vajze 13 vjeçe, zbulon: “Në fakt kam pasur vetëm dy punë me gjoks, të cilat njerëzit nuk i besojnë sepse gjokset e mia janë kaq të mëdha. Por së shpejti do të gjej sërish një punë me gjoks.