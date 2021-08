Sot Joshua Kimmich ka rinovuar kontratën e tij me Bayern Munich deri në vitin 2025. Ka një detaj tepër të rëndësishëm për këtë përfundim të lumtur të negociatave: mesfushori nuk përdori asnjë menaxher, por filloi bisedimet me drejtuesit e klubit personalisht. Që Joshua Kimmich ka një personalitet të jashtëzakonshëm ishte kuptuar tashmë nga të gjithë, që në ditën e mbërritjes së tij në Mynih, kur ai shkoi në katet e sipërme të Säbener Straße në zyrat e drejtuesve të Bayern për të pyetur “pse pikërisht unë?”.

Tani, mesfushori i lindur në vitin 1995 u kthye në ato zyra për të folur me shoqërinë dhe për të diskutuar rinovimin e kontratës së tij me klubin. Nënshkrim i menjëhershëm duke përfaqësuar veten, pa menaxherë që nxjerrin shumë para nga sistemi i futbollit. Po, sepse Joshua Kimmich, siç shpjegoi ai vetë për Bild, ka vendosur të shkëputet nga fair-sport GmbH, agjencia që kujdesej për autorizimin e tij deri vonë. “Është një vendim që e mora me ndërgjegje – shpjegoi ai për Bild – e mora vitin e kaluar. Unë kam vendosur se dua të përfaqësoj vlerat e mia, vizionet e mia dhe përgjegjësinë time vetëm, në vetën e parë. Jam i bindur se mund të jem përfaqësuesi më i mirë i vetes ”. Tifozët bavarezë u çmendën për Joshua, sigurisht pas nënshkrimit.