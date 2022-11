Rusia dhe Ukraina shkëmbyen sot 214 të burgosur ushtarakë të luftës.

Shumica prej tyre ishin ukrainas të plagosur të mbijetuar gjatë përpjekjes së dështuar për të mbrojtur qytetin e Mariupolit në prill dhe maj.

Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha në një deklaratë se Ukraina kishte liruar 107 ushtarë rusë dhe se ata do të transferoheshin në Moskë për “ndihmën e nevojshme mjekësore dhe psikologjike”.

Andriy Yermak, shefi i shtabit të presidentit ukrainas, tha se Rusia kishte liruar 107 luftëtarë ukrainas, duke përfshirë 74 që kishin mbrojtur fabrikën e çelikut Azovstal, skena e rezistencës së fundit ukrainase në Mariupol.

“Kemi arritur të shkëmbejmë të plagosur rëndë dhe luftëtarë nga Mariupoli, nga Azovstal, djem me plagë nga predha në krahë dhe këmbë, plagë me armë zjarri në pjesë të ndryshme të trupit. Ka njerëz me këmbë të amputuara dhe ata që nuk ndjejnë një pjesë të fytyrës, të tjerë me plagë të infektuara.”