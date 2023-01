Pasi kishin diskutuar bashkë, Luiz Ejlli afroi Kiara Titon te kamera për të bërë fotografi.

Ata u shfaqën të dy të qeshur dhe pozuan për kamerat e ‘Big Brother Albania VIP 2’.

“A e di se na bëjnë foto? Dil këtu. Edhe na e japin kur të dalim, e kujtojmë”, është shprehur Luizi që fitoi të qeshurat e Kiarës.

Ndërsa gjatë bashkëbisedimit, bukuroshja foli me këngëtarin për debatet e tij brenda shtëpisë. Ajo mori kohë për ta këshilluar, që të mos ndikohet nga protagonizmi.

Në anën tjetër Luizi i tha se kur është me atë nuk mendon për të tjerët në shtëpinë e Big Brother, transmeton TCH.

“Shkurt muhabeti. Jam me ty i harroj të gjitha, nuk më intereson. Që të futem dhe njëherë duhet të them ku e lashë. Nuk i llogaris fare, me gjithë respektin që kam. Prania jote aq sa më ka bërë mirë, më ka bërë dhe keq. Më ke marr goxha energji, ta kisha harxhuar andej do dilja lider”, ka theksuar Luizi.