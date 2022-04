Suksesi financiar sjell shumë gëzim dhe energji pozitive, dhe astrologët po zbulojnë se cilat shenja të horoskopit do të kenë më shumë fat me paratë në maj.

Akrepi

Akrepat do të kenë fat deri në fund të pranverës. Ata mund të shpenzojnë para për veten, familjen dhe për argëtim. Periudha e eklipsit në asnjë mënyrë nuk do të ndikojë në aftësinë e tyre për të parashikuar ngjarjet. Sa i përket Plutonit retrograd, ai është përgjithësisht i favorshëm për Akrepët.

Do të fillojë koha e rritjes së vetëbesimit. Ju do të jeni në gjendje të zbusni ndikimin e planetëve retrogradë. Në maj do të jetë e mundur të shkoni në udhëtime të gjata dhe pune. Ata Akrepë që i përkushtohen projekteve të reja do të jenë me shumë fat. Sa i përket financave, ju pret paqe dhe stabilitet.

Shigjetari

Kjo shenjë do të jetë më e lumtura në këtë periudhë. Ndryshimet e pafavorshme në sjelljen e planetëve do të kenë më pak efekt mbi ta. Kjo është veçanërisht e vërtetë për Mërkurin, i cili ka qenë në rrugën e përparimit vetëm që nga 10 maji.

Plutoni retrograd, i cili fillon lëvizjen e tij të kundërt më 29 prill, gjithashtu nuk do të jetë në gjendje ta detyrojë Shigjetarin të heqë dorë nga ambiciet e tij.Ata do të mbeten të përkushtuar ndaj gjithçkaje që duan të arrijnë, pa klishe dhe në gjendje të takojnë çdo person.

Ata duhet të vazhdojnë të bëjnë gjërat që u pëlqejnë më shumë. Edhe pse astrologët vërejnë se periudha e eklipsit është kritike, Shigjetarët do t’u qëndrojnë besnik planeve të tyre. Në sektorin financiar gjithçka do jetë e qëndrueshme, pavarësisht pasojave të një eklipsi total të Hënës dhe eklipsit të ardhshëm diellor.