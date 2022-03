Kombëtarja e Kosovës sot në stadiumin ‘Fadil Vokrri’ në Prishtinë me fillim nga ora 18:00 pret Burkina Fason, ndërsa para pak çastesh janë publikuar formacionet zyrtare të të dy Kombëtareve, transmeton Gazeta Metro.

Sot do të jetë edhe ndeshja debutuese e përzgjedhësit të Kosovës, Alain Giresse i cili u emërua si trajner i ‘Dardanëve’ vetëm një muaj më parë.

Ndonëse nuk do të jetë e lehtë sfida kundër Burkina Fasos sot e cila kishte arritur deri në gjysmëfinale të Kupës së Afrikës pak muaj më parë.

Kujtojmë që Kosova kishte luajtur një miqësore me Burkina Fason edhe në vitin 2018, ku kishin arritur të triumfonin me rezultat 2-0 me golat e shënuar nga Vedat Muriqi dhe Leart Paqarada.

Formacioni zyrtar i Kosovës:

Ujkani, Kastrati, Fazliji, Aliti, Vojvoda, Domgjoni, Dresevic, Muslija, Zhegrova, Selmani, Rashica.

Formacioni zyrtar i Burkina Fasos:

Ouedraogo, Gulebre, Outtara, Yago, Tapsoba, Dabo, Sangare, Guira, D.Outtara, Bayala, Outtara.