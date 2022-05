Sëmundja e diabetit kërkon një stil jetese paksa të veçantë, por për fat të keq ndryshimet që duhet të bëjnë njerëzit me këtë sëmundje nuk janë aspak të lehta.

Frutat që parandalojnë dhe mbajnë nën kontroll këtë sëmundje.

1 – Molla

Molla, sipas VeryWell.com, është një burim i mirë fibrash të tretshme. Përveç kësaj ajo ju ndihmon të ndiheni të ngopur dhe ngadalëson përthithjen e sheqerit nga gjaku. Ky frut i ndihmon njerëzit me diabet të shërohen nga infeksionet më të shpejtë. Një mollë (me lëkurë) do t’ju sigurojë 20% të kërkesës së organizmit për fibra.

2 – Kumbullat e zeza

Kumbullat e zeza janë të njohura për vetitë anti-diabet pasi ato ndihmojnë trupin të konvertojë niseshtenë në energji duke rregulluar nivelin e sheqerit në gjak. Hani jo më shumë se 2 kumbulla mesatare në ditë për të balancuar këto efekte pozitive me nivelin e lartë të sheqerit natyror i gjendur në këto fruta.

3 – Qitro

Qitro përveçse mban nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak, zvogëlon rrezikun e obezitetit, një shqetësim i madh për diabetikët.

4 – Avokado

Avokadot përmbajnë shumë fibra të cilat rregullojnë nivelin e sheqerit në gjak. Kaliumi në avokado mund të zvogëlojë simptomat nga kjo sëmundje.

MedicalNewsToday.com rekomandon që diabetikët të hanë gjysmë avocado në ditë duke përfituar në këtë mënyrë 50 kalori, 3 gram karbohidrate dhe më pak se 1 gram sheqer.

5- Luleshtrydhe

Luleshtrydhet janë një mënyrë e madhe për të kënaqur dëshirat tuaja për të ëmbla pa vënë në rrezik shëndetin tuaj. Luleshtrydhet ju ndihmojnë gjithashtu të ndiheni të ngopur për më shumë kohë.