Drafti i parë i një avioni të ngjashëm me një helikopter modern u krijua nga Leonardo da Vinci në 1475. Por për herë të parë, më 29 shtator 1907 – vëllezërit Louis dhe Jacques Breguet bënë fluturimin e parë vertikal ndonjëherë me një helikopter të ndërtuar sipas vizatimeve të tyre.

Por helikopterët e vëllezërve Breguet, si të gjitha projektet e mëparshme, ishin projektuar vetëm për ngritjen vertikale. Më 18 maj 1911, inxhinieri rus Boris Yuryev botoi në revistën ‘Automobile and Aeronautics’ një diagram të një helikopteri me një rotor me një rotor bishti dhe një pllakë automatike. Deri më tani, ky mekanizëm përdoret në shumicën e helikopterëve dhe lejon makinat të fluturojnë në një bosht horizontal.

Shpejtësia është një karakteristikë e rëndësishme teknike e një helikopteri. Për të përmirësuar karakteristikat e shpejtësisë, zhvilluesit përdorin sisteme të ndryshme mbajtëse me një numër të ndryshëm helikësh dhe tehësh, dhe disa modele janë të pajisura me helikë të veçantë shtytës. Gjatë historisë shekullore të helikopterëve, projektuesit e avionëve kanë arritur t’i “shpërndajnë” ata në pothuajse 500 km / orë. Këtë javë, redaktorët e portalit suedez të internetit expressen.se renditën helikopterët modernë, duke emëruar top gjashtë e rotorit më të shpejtë.

Vendi parë

Helikopter Eurocopter X3. Shpejtësia maksimale – 472 km / orë

Vendi dytë

AH-64D Apache. Shpejtësia maksimale – 365 km / orë

Vendi tretë

Ka-52 “Aligator”. Shpejtësia maksimale – 350 km / orë

Vendi katërt

NH90. Shpejtësia maksimale – 324 km / orë

Vendi pestë

Boeing CH-47 Chinook. Shpejtësia maksimale – 315 km / orë

Vendi gjashtë

Mi-35M. Shpejtësia maksimale – 310 km / orë