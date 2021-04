Shumëçka ka ndryshuar në 55 vjet që kur Walt Disney u nda nga jeta, jo vetëm në fatin e markës së tij, tani një nga korporatat më me ndikim në botë, por në personazhet që krijon dhe vlerat që promovon.

Pra, kur ndërmarrja filloi të ndërtonte një kështjellë të re përrallore në Hong Kong Disneyland, ajo mori në konsideratë diçka që mezi do të merrej në diskutime kur u hap vendi i saj i parë në Anaheim, California, në 1955: diversiteti.

Kështjella e re e ëndrrave magjike, e përfunduar në nëntor dhe rihapur në shkurt pas lirimit të kufizimeve të Hong Kongut nga Covid-19, tund me kokë larminë e karaktereve femra të paraqitura tani në filmat e Disney. Ndryshe nga Kështjellat e Hirushes në Florida dhe Tokio ose Kështjellat e Bukuroshes së Fjetur në Kaliforni dhe Paris të gjitha këto ishin pjesërisht të frymëzuara nga Kështjella Neuschëanstein e shekullit të 19-të në Bavari, Gjermani, modeli nuk përfaqëson vetëm një heroinë por mbi një duzinë.



Struktura e re u ndërtua në majën e Kalasë së Bukuroshës së Fjetur, pjesa kryesore e Hong Kongut Disneyland që kur u hap resorti në 2005. Si e tillë, Princesha Aurora ende mban një vend të veçantë në kështjellën e re, me një kullë kushtuar “Bukuroshes së Fjetur” protagonist që qëndron më i gjatë.

Por 12 kullat e tjera i bëjnë homazhe një larmie princeshash, mbretëreshash dhe heroinash të ndryshme, përfshirë figura historike ose popullore të trilluara nga Disney, si luftëtarja kineze Mulan dhe figura amerikane vendase Pocahontas. (Anna dhe Elsa nga “Frozen” ndajnë një kullë mes tyre).

Diversiteti reflektohet gjithashtu në arkitekturën eklektike. Të ashtuquajturit “Imagjinues” të Disney – artistët, dizajnerët dhe inxhinierët prapa parqeve, përfshinë linjat historike të personazheve në projektin e secilës kullë, të tilla si një model i rrjetës së mollëve në Borëbardhën (“Borë Bardha dhe Shtatë Xhuxhët” “), detajet e skalipuara për Ariel (” Sirena e Vogël “) dhe një motiv zambak uji për Tiana (” Princesha dhe Bretkosa “). Diku tjetër, struktura mburret me përfundime me majë ari, dritare trëndafili me xham të njomur dhe kolona me zbukurime të gdhendura me dorë.





©LAPSI.AL