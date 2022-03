Ka disa gabime që shenjat e Zodiakut mund t’i bëjnë, ndërsa për secilën ekzistojnë këshilla të vlefshme.

Ja se cilat janë këshilla që duhet t’i dëgjoni:

Dashi

Edhe pse dëshironi të lini përshtypjen e një personi të egër, spontan, shpesh keni ende dëshirë për një marrëdhënie të qëndrueshme. Ju lejoni njerëz sipërfaqësorë të hyjnë në jetën tuaj dhe ju dëshironi fshehurazi diçka shumë më të thellë. Hiqni maskën dhe jepini një mundësi diçka të tillë.

Demi

Është në rregull të vendosni standarde të larta, por nuk keni nevojë të hiqni dorë nga dikush vetëm për shkak të së kaluarës së tij. Nëse personi është i vetëdijshëm për gabimet e tij, nëse kërkon falje dhe ecën përpara, ju duhet të bëni të njëjtën gjë.

Binjakët

Mos u shqetësoni aq shumë për atë që njerëzit mendojnë për ju. Ju prireni të mendoni se njerëzit gjithmonë ju gjykojnë dhe ju kritikojnë, edhe kur nuk është ashtu. Dhe sinqerisht, askush nuk ka kohë të kritikojë çdo lëvizje tuajën. Injoroni idenë se jeni gjithmonë dikush kur të tjerët vëzhgojnë dhe dënojnë. Është në rregull të ndiheni të pasigurt, por nëse e lejoni atë t’ju sundojë, nuk do ta jetoni kurrë jetën tuaj në potencialin e saj të plotë.

Gaforrja

Ndaloni të kapeni pas të shkuarës. Është koha për ta hequr atë dhe për të vazhduar. Ju keni përjetuar dhimbje dhe keni lejuar shumë njerëz të humbin kohën dhe mendimet tuaja. Ju jeni një person i kujdesshëm që është i gatshëm të falë, kështu që ju lejoni të njëjtët njerëz që t’ju lëndojnë vazhdimisht. Lërini ata që ju kanë lënduar dhe lini vend atyre që do të bënin gjithçka për t’ju parë të lumtur.

Luani

Mos lejoni që krenaria të shkatërrojë çdo gjë të mirë që vjen në jetën tuaj. Ju keni zakon t’i shkatërroni gjërat edhe para se të fillojnë. Është në rregull të jesh krenar dhe i sigurt, por gjithsesi duhet të jesh modest dhe i arsyeshëm. Nuk do të keni gjithmonë të drejtë, është koha të filloni ta kuptoni këtë

Virgjëresha

Ndaloni së analizuari çdo detaj. Ju jeni një mendimtar i thellë dhe ndonjëherë mendimet tuaja marrin më të mirën nga ju. Edhe gjëja më e vogël ndikon në disponimin tuaj. Mund të jetë problem, por jo vetëm në marrëdhënie, por edhe në jetën e përditshme. Asnjëherë mos lejoni që nënndërgjegjja juaj të diktojë mënyrën që ju zgjidhni për të jetuar jetën tuaj. Nëse i thoni vetes se nuk jeni mjaftueshëm i mirë për të gjetur dashurinë, atëherë nuk do të jeni kurrë.

Peshorja

Ju pëlqen të takoni njerëz të rinj dhe të filloni marrëdhënie të reja emocionuese. Ndonjëherë kjo ju bën të investoni energji në llojin e gabuar të marrëdhënies. Ndaloni të merreni me njerëzit e gabuar, lërini të duhurit të vijnë në jetën tuaj. Mos u mërzitni për dikë që nuk ju ka dërguar mesazh për një javë. Hapini sytë ndaj njerëzve të tjerë që meritojnë vëmendjen tuaj.

Akrepi

Mos e mbani të mbyllur derën e dashurisë, ajo përfundimisht do të hyjë në jetën tuaj, pavarësisht nëse dëshironi apo jo. Ata do t’ju kapin plotësisht të papërgatitur. Mos e largoni atë, kështu që nuk do të keni kurrë një shans për të qenë të lumtur. Jini të butë dhe të butë ndonjëherë. Kjo është një gjë vërtet e bukur.

Shigjetari

Mos prisni, jeta juaj po kalon. Ju e keni zakon t’i lini gjërat të bashkohen vetë, gjë që mund të jetë e mirë për një kohë. Por ndonjëherë ju mendoni se gjithçka do të zgjidhet dhe se nuk do t’ju duhet të punoni vetëm. Dashuria e jetës suaj mund t’ju gjejë kur të jetë koha e duhur, por do t’ju duhet të bëni diçka për ta mirëpritur atë në jetën tuaj. Nuk do të mbijetojë pa asnjë përpjekje.

Bricjapi

Ndaloni së qeni negativ kur bëhet fjalë për dashurinë. Edhe pse keni pasur disa përvoja të shëmtuara në të kaluarën, kjo nuk do të thotë se ka mbaruar. Mos i bëni një nder vetes nëse prisni vazhdimisht më të keqen. Do të kuptoni një ditë se të gjitha përpjekjet dhe mundimet ju kanë çuar drejt diçka të mahnitshme. Pasi të keni hequr qafe ndjenjat negative, do t’ju ndodhin gjëra të bukura.

Ujori

Hapuni me njerëzit e tjerë, lëreni dashurinë të rrjedhë në jetën tuaj. Mos kini frikë se do të lëndoheni, por kënaquni me momentin dhe shijoni atë. Çdo dashuri e re është një përvojë e re, përjetoje atë. Dashuria ka uljet dhe ngritjet e saj. Nëse fokusoheni në rënien gjatë gjithë kohës, nuk do të mësoni kurrë të vlerësoni lartësitë. Lërini emocionet të kalojnë nëpër ju. Është e shëndetshme dhe do t’ju ndihmojë të zhvilloheni si person.

Peshqit

Ndaloni së ndryshuari vetëm për t’ju përshtatur njerëzve të tjerë. Mos lejoni që ato pjesë të personalitetit tuaj që ju bëjnë unikë vetëm për të kënaqur personin që doni të humbasin. Mos mendoni se keni nevojë për leje për të bërë atë që dëshironi. Merrni lumturinë në duart tuaja. Nëse lejoni që të tjerët t’ju kontrollojnë, nuk do të jeni kurrë vërtet të lumtur.